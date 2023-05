Petro tilda de “golpe blando” las recientes decisiones del Consejo de Estado

Su cuestionamiento fue en respuesta a las críticas que hizo el ex presidente Iván Duque en la revista Bocas. Duque señaló que el gobierno de Petro está “lleno de prejuicios”, a lo que Petro Urrego citó indicando que, “yo no le destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas, soy un demócrata y no un tirano”.

El pasado 4 de mayo la Sección Quinta del Consejo de Estado a través de un comunicado anuló la elección de Roy Barreras como senador de la República. La alta corte concluyó que "incurrió en doble militancia porque incumplió su deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de congreso periodo 2022-2026, para presentarse por otra colectividad".

21 días después la misma corte encontró acreditadas irregularidades en el proceso de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República para el período 2022 a 2026, por lo que el alto tribunal declaró la nulidad de su elección.