Desde Cauca, Petro socializó la nueva Política Nacional de Drogas

"La primera solución es separar el Estado del narcotráfico, no es echar al campesino a la cárcel, eso es una excusa para tapar la realidad, este Gobierno no lo puede permitir. El narcotráfico se ha comprado secciones enteras de la Fiscalía para no ser juzgados", dijo el jefe de Estado.

"Aquí en el Valle del Micay, Cauca, queremos hacer la primera experiencia concertada con toda la comunidad para transformar una economía ilícita en una lícita. Eso necesita de un Estado y un esfuerzo social. Con ustedes queremos cambiar esta economía y cuidarla, lograr que un campesinado y unas comunidades étnicas puedan prospera", agregó.