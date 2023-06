Petro calificó de “genocidio del pueblo” hallazgo de los 200 cuerpos en fosa

Y agregó: “Ahora aparecen las pruebas: sus cuerpos, los del pueblo de Colombia asesinado, nos gritan también la verdad para que reaccionemos, para que no se repita, para que haya justicia”.

Asimismo, Petro prometió regresar los cuerpos de los desaparecidos a los familiares y no permitir que los autores de los crímenes no “vuelvan al poder” porque de lo contrario “volverían a matar”. “Como jefe del Estado buscaré todas las formas para que esos cuerpos vuelvan a sus familiares y para que aquí, los asesinos no vuelvan al poder, porque volverían a matar”, sostuvo.

Por su parte la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, señaló que, “A partir del acto de reconocimiento extrajudicial con el exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, organizando la agenda de No repetición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en la cual se develó la existencia de fosas al otro lado de la frontera con Venezuela, se avanza con la gestión diplomática para que el desarrollo de la búsqueda transfronteriza sea pronta y efectiva”.