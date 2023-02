“Ley estatutaria de salud ya existe y no deseamos reformarla”: Petro

Ante ello, el mandatario respondió: “La ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma a la ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla”.

La ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma a la ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla.

Seguidamente, Juvinao trinó: “Cuando la Ley 100 se expidió el país consideraba que la salud era un servicio público. Hoy es claro que es un derecho fundamental, definido en Ley Estatutaria 1751 de 2015, la cual, además, sí modifica este proyecto de reforma. Hagamos las cosas bien, presidente. Por el país”, puntualizó.

Cuando la Ley 100 se expidió el país consideraba que la salud era un servicio público. Hoy es claro que es un derecho fundamental, definido en Ley Estatutaria 1751 de 2015, la cual, además, sí modifica este proyecto de reforma.



Hagamos las cosas bien, presidente.

Por el país.

Vale resaltar, que durante el discurso frente a la reforma pensional, señaló que se trata de "una reforma a la Ley 100, que nos produjo dos mundos: unos cotizan a los fondos de pensiones y otros que no pueden cotizar. En el segundo mundo, donde no hay salario sino rebusque, los viejos no tendrán pensión. (...) Si cambiamos ese sistema y hacemos que parte de los recursos vayan a Colpensiones les podemos pagar a los viejos que hoy no tienen ninguna pensión".

Finalmente, reiteró que la reforma a la salud radicada ante la Cámara "también es una reforma a la Ley 100, que un médico vaya a la casa de las personas, así sea en lancha o en avioneta, porque lo primero es la gente. (...) Hoy la salud se ha dado de acuerdo a la capacidad de pago, hoy la salud está en Chapinero (al norte de Bogotá) pero no está en el Amazonas, en el Guaviare, en La Guajira: para el mundo rural de este país no hay salud".

Para ello, afirmó, "se van a abrir facultades de medicina y enfermería en todo el territorio nacional, con estudios pagos por el Estado, porque los médicos serán empleados públicos y se acaba la contratación basura en el sistema de salud de Colombia".