“No voy a poner el nombre del presidente”: Petro habría criticado a Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confesó desde Nueva York, en medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que “respeta como mandatario” a su homólogo colombiano Gustavo Petro, aunque no tenga comunicación con él por el momento.

En entrevista con la emisora ‘W Radio’, el mandatario de los salvadoreños, que ha sostenido múltiples discusiones con el presidente Petro a través de la red social X (antes Twitter), la última de estas por el escándalo del hijo del jefe de Estado colombiano, Nicolás Petro, destacó que Colombia es un país que le encanta y envió un saludo a todos sus ciudadanos.

“Hay más similitudes que diferencias entre nuestros países latinoamericanos, tenemos problemas comunes (…) es importante que los resolvamos con valentía y coraje, hacer las cosas que se deben hacer”, manifestó Bukele al citado medio.

Seguidamente apuntó que “muchos gobiernos no hacen lo que deben hacer porque no tienen voluntad, no es porque no puedan. El poder lo tienen, el pueblo se los dio en las urnas. Independientemente de si es buena o mala decisión, el pueblo ha dado poder para resolver problemas de la gente. Si no los resuelven, es porque no quieren”.