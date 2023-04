Petro compara el sistema de salud colombiano con el de Pinochet en Chile

Pero ahí no se quedó todo, el expresidente Álvaro Uribe le respondió al presidente haciendo un símil entre los sistemas de salud chileno y colombiano resaltando algunos datos que a su parecer hacen a la salud colombiana mejor frente a la del país del cono sur.

“Diferencias en salud: Chile: Todo lo paga el trabajador. Plan de Beneficios el que se alcance a pagar. No hay subsidiado. Colombia: Empleadores y Estado pagan la mayor parte. Plan de Beneficios completo e igual para todos. Hay régimen subsidiado”, escribió el también exsenador.

Ya el pasado martes el expresidente Juan Manuel Santos se había referido también a las críticas de Petro a la salud, en su momento Santos defendió el sistema colombiano asegurando que “Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. No lo digo yo, lo dice la revista The Lancet. Por supuesto hay mucho por mejorar pero no podemos destruir lo que hemos construido”.