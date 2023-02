Cambios ministeriales no se deben a cuotas burocráticas: Petro

Tras el encuentro que sostuvieron Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U; Efraín Cepeda, del Conservador, y César Gaviria, del Liberal; con el presidente Petro para conseguir apoyo en el Congreso para las reformas de la salud, laboral y de las pensiones; el mandatario a través de una alocución presidencial anunció que apartó del cargo a Alejandro Gaviria, del Ministerio de Educación; María Isabel Urrutia, del Deporte, y a Patricia Ariza, de Cultura.

El manto de dudas sobre la verdadera razón de la salida de los ministros creció de inmediato. Uno de ellos fue Diego Molano, exmisnistro de Defensa del Gobierno Duque, quien criticó la decisión del presidente e instó al Congreso a que no se doblegara a “presiones y mermerlada”. “Petro llama a diálogo amplio con la sociedad para aprobar reformas consensuadas, pero saca a ministros que no están de acuerdo con ellas. No quiere diálogo, ni consenso sino sumisión. Esperamos que el Congreso actúe con responsabilidad y no se doblegue ante presiones, ni mermelada”, dijo el exfuncionario.