Pelea en Twitter por contratos del Gobierno para 'influencer'

"Bueno, esto se lo pensaba contar mañana a @VickyDavilaH en entrevista, pero se me adelantaron. Defiendo el derecho al trabajo, pero el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada. ¿O no? Si te pagan por lo que dices en redes, no eres activista. Si optas por callar u omitir hechos graves porque quien los comete, te paga, no eres activista. Si atacas a personas inocentes porque recibes dinero para hacerlo, no eres activista. Muy prostituida la palabra activista", 'trinó' el congresista.