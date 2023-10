La entrega de pasaportes continuará con normalidad: Canciller Álvaro Leyva

Este domingo el canciller Álvaro Leyva informó por medio de un comunicado que la entrega de pasaportes continuará con normalidad. Esto luego de que el país se encontrara en vilo debido a que este lunes se vence el contrato que estaba suscrito entre el Gobierno y la firma Thomas Greg & Sons durante los últimos 17 años.

Lea también: Expedición de pasaportes, en la incertidumbre ante culminación de contrato

“Para los efectos se recurrió a la figura de urgencia manifiesta. Nuestros compatriotas en el mundo entero pueden estar tranquilos. Se entiende que el pasaporte garantiza derechos y libertades que no se pueden suspender ni aún en los estados de excepción (Art. 214, CN)”, explicó el Canciller.

Además, indicó que se volverá a realizar la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista, tras haberse declarado desierta la anterior.

“En el día de mañana se dará a conocer una información más detallada sobre lo anteriormente indicado”, finalizó.

Situación en Barranquilla

En las últimas semanas, en la oficina de expedición de pasaportes ubicada en Barranquilla, que está a cargo de la Gobernación del Atlántico, se presentaron filas extensas de barranquilleros y habitantes de varios municipios, así como de otras ciudades del país.

La motivación de estas personas es poder acceder al documento para evitar contratiempos en el caso de que se deba suspender el proceso de expedición debido a este contratiempo.

En diálogo con EL HERALDO, algunos ciudadanos contaron la odisea que vivieron para conseguir una cita durante las últimas semanas a través de la página habilitada para tal fin.

Indicaron que la masiva demanda generó inconvenientes en el proceso, al punto que algunas personas no lograron obtener la codiciada cita.

Mabelis Rodríguez contó que durante una semana revisó, de manera insistente, en la página para acceder a la cita. De esa manera se pudo acercar hasta la Oficina de Pasaportes en la mañana del jueves para terminar el trámite correspondiente.

“Esto ha sido una locura porque aunque te ponen el horario en el que tendrás supuestamente tu cita, al llegar te toca hacer una fila enorme y resulta ser por orden de llegada”, mencionó Rodríguez.

Luz Marina Torres, otra ciudadana que se encontraba en la fila, sostuvo que planea viajar con su hija a un país vecino y prefirió evitar la “zozobra e incertidumbre” ante la problemática que se ha generado por la suspensión de la licitación.

“Es mejor prevenir que lamentar”, agregó con vehemencia.

La barranquillera María Paula Porras contó que también tuvo mucha dificultad para programar su cita debido a que la página estuvo caída durante varios días: “Yo pagué la semana pasada y me arrojó que solo había cita disponible para este jueves, es decir, que muchos se quedarán sin cita porque los demás días ya estaban llenos”.

Piedad Mendoza llegó desde Cartagena a realizar el proceso debido a que en su ciudad de residencia se realiza por ‘pico y cédula’.

“Me dijeron que supuestamente el trámite era más fácil y rápido en Barranquilla. Tengo planes de viajar y me dio miedo quedarme sin la posibilidad de hacerlo por no tener el pasaporte; uno no sabe qué pueda pasar más adelante”, añadió Mendoza.