Expedición de pasaportes, en la incertidumbre ante culminación de contrato

La barranquillera María Paula Porras contó que también tuvo mucha dificultad para programar su cita debido a que la página estuvo caída durante varios días: “Yo pagué la semana pasada y me arrojó que solo había cita disponible para este jueves, es decir, que muchos se quedarán sin cita porque los demás días ya estaban llenos”.

Piedad Mendoza llegó desde Cartagena a realizar el proceso debido a que en su ciudad de residencia se realiza por ‘pico y cédula’.

“Me dijeron que supuestamente el trámite era más fácil y rápido en Barranquilla. Tengo planes de viajar y me dio miedo quedarme sin la posibilidad de hacerlo por no tener el pasaporte; uno no sabe qué pueda pasar más adelante”, añadió Mendoza.

La mujer agregó que el panorama actual es de “mucha presión” debido a que todos esperan poder obtener su pasaporte: “Es terrible que alguien no vaya a poder salir del país o verse con su familia porque no se garantice este derecho en Colombia”.

A pesar de los múltiples intentos por obtener su cita, algunos usuarios reportaron que no les fue posible a través de la plataforma habilitada y llegaron hasta las instalaciones de la Oficina de Pasaportes, pero no obtuvieron éxito.

“Estamos rogando a Dios que se solucione rápido todo este alboroto y todos tengamos la posibilidad de continuar nuestro proceso porque uno ya ni sabe qué esperar”, expusieron los ciudadanos.

