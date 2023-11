Víctimas del Palacio exigen desclasificar los archivos de 1985

Helena Urán, en representación de los familiares de las víctimas, solicitó a la Sección de Primera Instancia de la JEP “que inste al presidente de la República a solicitar formalmente al gobierno de Estados Unidos la puesta en marcha de un programa de desclasificación de archivos de los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Todavía son muchos los vacíos, considero que los archivos estadounidenses pueden ayudar a esclarecerlos (...), se necesita una coordinación entre los estados que permita allegar los archivos a la JEP”.

Mediante escrito de junio 13 de 2003, Urán Bidegain solicitó medidas cautelares para cuidar, proteger y conservar tres lugares de memoria histórica en el marco de lo acontecido: la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el cementerio del Sur.

Urán expuso que “resignificar los lugares donde se cometieron los crímenes más atroces en torno al Palacio de Justicia sería no sólo la forma de hacer una justicia que restauraría a las víctimas sino además nos permitiría abrir el debate con el resto de la sociedad. No podemos seguir pasando por lugares públicos que fueron utilizados para cometer crímenes de guerra y hacer como si no hubiera sucedido nada, no podemos mantener este secreto a voces como un tabú, hay que hacer visible lo que se ha querido ocultar”.