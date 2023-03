Procuraduría hace requerimiento a Migración por denuncia de discriminación

Una vez él entregó los documentos lo apartaron de la fila de Migración y lo aislaron mientras la entidad se comunicaba con la Registraduría, pues aseguraron que esta debía confirmar la autenticidad del registro civil de la menor para que pudiesen tomar el vuelo.

“Cuando estábamos en esta situación se pusieron a leer la sentencia. Yo pedí que no la leyeran, que era información íntima y de la vida privada de mi hija (...) Me gritaron y me respondieron que ellos eran la autoridad y que ellos debían saber por qué la niña no estaba con su madre real y sí con un hombre soltero como yo”, contó Segura.