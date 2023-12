Oposición citó moción de censura contra minsalud por “crisis” en el sector

Ambos partidos opositores hicieron el anuncio este 6 de diciembre argumentando que Jaramillo ha incurrido “en un evidente incumplimiento de las funciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias propias de su cargo”.

Para Carolina Arbeláez, representante a la Cámara, estos “incumplimientos” se traducen en dos crisis concretamente: una financiera y otra de desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales en salud, frente a las que “tampoco ha tomado las medidas necesarias para resolver las situaciones”.

“El incremento de la escasez de medicamentos, demuestra que las actuaciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no han cumplido con los criterios de eficiencia y oportunidad, ya que no está utilizando todos los recursos necesarios para priorizar y proteger la salud de los colombianos, al no tomar las medidas pertinentes. Además de desobedecer las órdenes judiciales expedidas al respecto”, dijo la congresista de Cambio Radical.