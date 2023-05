Un triste cumpleaños con un “duende” en la selva virgen

Debido a lo anterior, solicitó que líderes indígenas intervengan para que pronto puedan ser hallados los niños.

“La selva tiene un misterio, no es el primer caso que ha pasado, por ejemplo, en la parte del Amazonas, por las partes del Vaupés también se han perdido muchachos e indican que son por los misterios de la selva. Cuando una persona se pierde, ellos son los que la cargan”, dijo el hombre en diálogo con el Periódico Meta.

“El ‘duende’ sale por presencia del ser querido, él es el que los tiene así a los niños. Los menores pierden la voz, por eso ellos botan las tijeras, porque le dicen que lo bote, que lo bote, que eso no le sirve. Los niños en este momento no se pueden encontrar. Uno con gritar, con llamar, ellos no escuchan. Por ese lado ya no se puede”, agregó.