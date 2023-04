Nuevo gabinete plantea un diálogo conciliador en medio de la crisis

Uno de ellos es Luis Fernando Velasco, nuevo ministro del Interior, y quien tendrá como objetivo lograr la conciiliación que, al parecer, Alfonso Prada no pudo llegar a tener con los miembros del Congreso de la República.

“Nosotros seguiremos hablando con el Congreso y con todos los sectores, pero es evidente que con algunos dirigentes de los partidos la conversación no ha sido fácil. Como la conversación no ha sido fácil, dejamos la puerta abierta, pero no renunciamos a hablar con todos los congresistas”, dijo en diálogo con medios de comunicación capitalinos.

En ese orden de ideas, Velasco fue enfático al precisar que a pesar del tono incluyente que tiene el Gobierno, el presidente Gustavo Petro tiene claro las readecuaciones que quiere hacer en varios sectores.

“En este caso, es evidente que este gobierno tiene como elemento esencial que logró que la sociedad entendiera que si nosotros ganábamos, íbamos a hacer unos cambios en el modelo de atención en salud y las pensiones”, indicó.