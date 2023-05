R.

Yo creo que el mensaje más grave es decir que si a uno no lo acompaña alguno de los partidos entonces los ministros se van porque, aún cuando los ministros sean representantes políticos de sus carteras, pues entonces es darle un rol de mandaderos de sus partidos. Tampoco creo que una coalición sea construya así, tampoco creo que sea un buen mensaje. Es un error andar cambiando de directores de sectores y de ministros cada 6 u 8 meses porque eso no da continuidad y no da estabilidad, no a las instituciones que por sí mismas funcionas, sino a la propia agenda de Gobierno porque ellos deben ser sus intérpretes y ejecutores. Es un mal mensaje porque no podemos volver cada situación congresional una pataleta ejecutiva porque las leyes de discuten en el Congreso.