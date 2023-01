Niño genio vende dulces para ayudar a su familia en Antioquia

El reto que el pequeño propone a sus clientes es que le hagan preguntas matemáticas y, si las responde acertadamente, entonces deberán comprarle por lo menos un dulce.

El hombre que grabó el video lo puso a prueba y empezó a retar al menor con una multiplicación fácil: "¿5 por 8?". Pero el niño genio le respondió: "No eso es para niños... 40".

-¿Le hago preguntas duras? -preguntó su cliente.

-Sí -respondió con seguridad.

Así continuó a la segunda prueba, esta con un mayor grado de dificultad: "26 por 50", soltó el hombre. Sin pensarlo más de dos segundos, el niño respondió: "1.300". Entre risas, el interlocutor tuvo que sacar la calculadora para verificar si el resultado era correcto.

Al descubrir que sí lo era, el hombre se mostró sorprendido y le preguntó si acudía a alguna escuela, pero este respondió que no le era posible.

"No he tenido la oportunidad. Cuando puedo me pongo a leer", señaló Juan José. Y las preguntas continuaron y las respuestas también. "Yo quiero ser presidente, porque yo me sé la cifra exacta para acabar con la pobreza".

De hecho, algunos mandatarios y figuras de la opinión pública ya han empezado a preguntar por Juan José para poder apoyarle. Uno de ellos fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

"Ayúdenme a encontrar este impresionante genio. Él y todos nuestros niños y niñas merecen estar en el camino virtuoso de la educación y las oportunidades. Unidos vamos a apoyarlo. Por favor quienes tengan información me escriben mensaje privado", compartió en su cuenta de Twitter.