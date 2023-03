“Me reuní con Nicolás como con cualquier otro funcionario”: Cielo Rusinque

“Yo no tengo cercanía con el señor Nicolás Petro, y no lo digo en este momento porque esté cuestionado, sino porque nunca la he tenido. Lo recibí como recibo a cualquier actor político. Siempre me reúno con mesas técnicas, con personas que puedan solucionar las eventuales inquietudes que se tengan, pero en ningún momento para ser el componente”, expresó.

Además, aclaró que el hijo del jefe de Estado le “pidió una cita para hablar sobre el caso de la Región del Caribe. Para manifestarme la gran urgencia que vivían allá, también de tipo humanitario, por altos índice de pobreza, de inequidad, por el invierno, y demás. A preguntarme si teníamos previsto algo particular para la Región Caribe”.

En respuesta, la directora sostuvo que le respondió como les responde a todas las personas que recibe para reunirse. “Nosotros obramos con criterios objetivos, priorizando y tratando de maximizar la destinación de los recursos para tener el impacto que requerimos de acuerdo con las prioridades del Gobierno. Nosotros no tenemos acá un tratamiento privilegiado”, explicó.