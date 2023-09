“Para la declaración, Fiscalía me doblegó moral y físicamente”: Nicolás Petro

"Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos", tuiteó Petro Burgos.

Por su parte, su expareja Day Vásquez, testigo del ente acusador y quien reveló todo el escándalo, 'trinó' al poco rato: "Estás jugando con candela y puedes llevarte una sorpresa".

En medio del escándalo por la supuesta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora presidente Gustavo Petro, el nombre de una familia influyente viene haciendo eco en el caso: los Torres.