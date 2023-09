Declaraciones de Nicolás Petro no tienen valor sin pruebas: defensa

"Nos parece un acto incorrecto por parte de la Fiscalía de haber filtrado esas comunicaciones o esas conversaciones que en su momento tuvo con Nicolás y percibimos que la intención es perjudicar su imagen ante la opinión pública, ya que esas declaraciones no tienen ningún peso dentro del proceso penal", dijo el abogado.

Admite no obstante el jurista que "se trata de unos vídeos en los que él (Nicolás Petro) sale hablando, manifestando algunas cosas, pero queda claro que de las mismas no pudo entregar pruebas porque sencillamente al parecer no las tiene: no tiene pruebas de eso, por lo tanto ahora la Fiscalía, si quiere sacar a la luz este tipo de cosas y hacerlas valer, tendrá que demostrar dentro del proceso que todas esas afirmaciones son ciertas".