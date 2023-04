Gobernador del Tolima sale del país en medio de la alerta por Nevado del Ruiz

De acuerdo con Orozco, solicitó al Ministerio del Interior un permiso para desplazarse a España con el fin de acompañar a su hijo, quien vivirá por un tiempo en el país europeo ya que inicia una especialización en medicina. Según reportó el medio local El Olfato.

“Mi hijo estudió medicina, pero lamentablemente en Colombia es imposible acceder a una especialización. Todos los cupos están cerrados, a ellos solo pueden acceder hijos de médicos prestantes o personas con mucha capacidad económica, Muchos médicos colombianos deben salir a especializarse a España, como lo han hecho decenas de profesionales de Ibagué y el Tolima”, dijo el mandatario.

El gobernador añadió que, “yo llevo tres años y cuatro meses sin pedir vacaciones, sin pedir viáticos. En la pandemia, con mi esposa padeciendo una enfermedad crónica grave –que pudo superar-, yo solía atender la crisis de COVID-19 a los municipios, exponiendo mi salud y la de mi esposa. Yo he dado muestras de ser un servidor público serio y trabajador. A mí no me pueden decir que soy un gobernador vago o bebedor. Soy padre y estoy cumpliendo con mi deber”.