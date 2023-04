Mujer murió tras una liposucción de bajo costo al sur de Bogotá

En ese constante deseo muchos no se dan cuenta a lo que son sometidos y no se detienen a preguntarse si existe o no algún tipo de consecuencia en el cuerpo o si existirán efectos adversos.

Ese fue el caso de una mujer en Soacha que el pasado 23 de marzo se trasladó desde su municipio hasta el sur de Bogotá para realizarse una liposucción, según describieron los familiares, este procedimiento estaría en oferta en las redes sociales por la suma de $ 1'800.000.

Tras estar varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) , la mujer falleció. Familiares de la víctima denunciaron en Citytv que esta mujer presentaba varias quemaduras en su cuerpo debido a la intervención.