Fallece Ignacio Valencia López, padre de la senadora Paloma Valencia

Este 8 de diciembre se conoció el fallecimiento, a los 92 años, de Ignacio Valencia López, exsenador conservador y padre de la hoy congresista por el Centro Democrático, Paloma Valencia.

Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso del que también fuera el hijo del expresidente colombiano Guillermo León Valencia (1962 – 1966).

Varios han sido los políticos y personalidades que han expresado sus condolencias a la familia Valencia que atraviesa por un momento de duelo.

Una de las primeras en pronunciarse fue la exsenadora María del Rosario Guerra: “Lamento profundamente el fallecimiento del Dr Ignacio Valencia padre de la senadora y amiga Paloma Valencia. Para ella, sus hermanos y toda la familia mis sentidas condolencias”.

Óscar Campo, representante a la Cámara, resaltó el papel de Valencia López como dirigente político. “Lamentamos el sensible fallecimiento del ex senador y jefe conservador, Ignacio Valencia López, Caucano que asumió las banderas de su padre el ex presidente Guillermo León Valencia en la actividad política del Cauca y de Colombia”.

Y agregó: “A toda su familia y en especial a sus hijos la senadora Paloma Valencia, Pedro Agustín Valencia y Cayetana, reciban nuestras condolencias, que Dios lo tenga en su gloria”.

Las palabras de César Lorduy, magistrado del CNE, fueron dirigidas a su hija congresista. “Apreciada Paloma Valencia. Mi solidaridad y un fuerte abrazo”.

