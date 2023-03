Minjusticia se pronunció sobre actos ‘farándula’ tras la deportación de Aida

Un polémico debate se afianzó momentos después de su arribo por la forma en que fue recibida. Vestida con accesorios de diseñador, sin esposas, siendo bienvenida por funcionarios de Migración Colombia y por la directora de la Dijín, quienes le dieron apretones de manos.

Posteriormente se le garantizaron los derechos y se contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para luego ser conducida a un sitio donde, por primera vez, un criminal condenado dio una rueda de prensa.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en entrevista con el medio RTVC, sostuvo que todos los detalles alrededor de su deportación como “el tema de si hubo rueda de prensa, si venía bien vestida, si se sacaron fotos; eso me parecen temas de farándula que no me competen”, indicó.