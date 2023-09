“Tarifa de transporte al usuario no subirá, se distribuirá entre todos”

R.

Es una situación que califico como respetable, pero que no acompañamos. Ahí se creó un comité que mantuvo desinstalado el peaje, levantó talanqueras durante 14 meses, lo que le generó a ese contrato concesionado un déficit de $270 mil millones, castigando el alcance del proyecto. El concesionario no ha podido empezar obras porque no había certeza que el proyecto se pudiera terminar. Al final, se logró recuperar la gobernanza frente al peaje, se activó el recaudo y eso permite sentarnos con el concesionario para conciliar.

Estamos revisando, pero todavía no hay un cierre financiero porque en la medida que se le quita una parte del recaudo, las obras que tenía previstas entregar se disminuyen. De modo que se paga más por operar y mantener que por obra nueva, eso es inaceptable. Insisto, miramos cómo se rebalancea el contrato y qué mecanismo alterno podríamos tener para ejecutar las obras. Podría ser un esquema como el de sexta generación (6G) con Ley 80 que funciona en otras partes del país.