“No puede haber tarifa cero en los peajes, se deben recaudar los recursos”

Frente a los peajes, el Ministerio de Transporte ha señalado que no puede haber tarifa cero: el Estado no puede tener unas concesiones sin cobrar por servicios de operación y mantenimiento, mientras no tengamos una fuente alterna que reemplace ese recaudo. Por ley, los proyectos de infraestructura vial se financian con recursos de la Nación, peajes y valorización. Quienes la utilizan deben cubrir esa operación. Pero se ha instalado una especie de mala praxis que en estos momentos de campaña electoral se utiliza para promover el desmonte de peajes.

Hemos instado a que este tema no se instrumentalice. Los bienes públicos se pagan con los recursos de todos los colombianos, pero su utilización debe ser sufragada por quienes los usan. Se trata de una operación por vehículos privados y otra por vehículos públicos: en la primera, el usuario paga por el uso de la infraestructura directamente de sus ingresos; en el segundo, el peaje está incorporado en la estructura de costos.

Hay que insistir en la pedagogía porque en la práctica flaco favor le hacemos a las comunidades e, inclusive al erario público, cuando promovemos que no se pague el peaje por alguno de los dos actores: el público o el privado. La infraestructura hay que operar y mantenerla, y cuando esos recursos no llegan tenemos que recurrir a fuentes del presupuesto de la Nación o de los entes territoriales que los usan para salud, educación, bienestar y demás.