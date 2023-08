“Quieren hacer una tormenta en un vaso de agua”: minsalud sobre las EPS

De igual manera, el ministro advirtió que no se le puede decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio que no tiene obligaciones las EPS de pagar, “cuando esos dineros son los mismos dineros que cada uno de los colombianos ha depositado a través de impuestos y a través de los pagos que hacemos los que estamos en el régimen contributivo para que podamos tener salud…. Por favor, no hablemos de crisis en donde no las hay y estamos atentos a reunirnos”.

Aclaró que desde el Gobierno se tiene pensando sentarse a dialogar con las EPS, aunque advirtiendo que "para demostrar que aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua".