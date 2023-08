“Los estados financieros de las EPS no muestran una situación crítica”

Admitió en este aparte que hay unas deudas que vienen de la anterior administración de cerca de 2 billones de pesos: "Esos recursos tenemos la obligación de pagarlos. Y de 2 millones de migrantes venezolanos en el país ya tenemos un millón de ellos protegidos en el sistema de salud, pero antes de eso los atendimos en muchos hospitales y por ello hay una deuda pendiente".

Acerca de la reunión del pasado miércoles, precisó el ministro que se ha llegado a acuerdos con las EPS "de revisar la UPC nuevamente e inclusive nos sirve para proyectar cuál debe ser el aumento en 2024, y como el 80 por ciento de las EPS no existen y han dejado un reguero de deudas, nosotros hemos planteado que el asegurador financiero debe ser el Estado porque las EPS no responden, ahí sí no tienen bienes y desaparecen las clínicas. Las EPS dan anticipos a sus propias clínicas, laboratorios y proveedores de medicamentos, pero no a los públicos, a pesar de que la Adres tiene para pagar anticipadamente a los hospitales".

Adelantó Jaramillo que el año entrante se estimaría un presupuesto para el sector de entre 93 y 94 billones de pesos, lo que sería el 20 por ciento de aumento en el presupuesto de la salud.