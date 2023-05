“Si queremos paz total necesitamos desmovilizar esas máquinas de guerra”

Agregó el funcionario que “cuando usted va a hacer una negociación con las bacrim, las bacrim en Colombia se financian con el narcotráfico... hay que negociar con las personas que están al margen de la ley”, aclarando que "no hay que ponerle eufemismos a las cosas".

Asimismo, señaló que “la ley de sometimiento podría ser un poco más generosa para que realmente funcione” refiriéndose a los narcotraficantes. En diálogo con Blu Radio aclaró que el Gobierno no sería el que negocie con narcos, sino que se trata de un sometimiento a la justicia por farte de fiscales. "No está negociando (el Gobierno) porque no se ha sentado a hacer la ley con los narcotraficantes, está construyendo una política pública que se llama ley de sometimiento y que espera que los señores fiscales, en quienes confiamos, y los jueces puedan utilizarla para negociar con esos delincuentes”, sostuvo.

En diálogo con la emisora también afirmó que: “No me voy a poner con maquillajes, si nosotros queremos de verdad tener paz total necesitamos desmovilizar esas máquinas de guerra. Qué hacemos nosotros haciendo el acuerdo de paz con el ELN, que es muy importante, qué hacemos haciendo la paz con las disidencias de las Farc si no complementamos con una desmovilización de unos grupos organizados delincuenciales”.

Barbosa, en su momento, indicó que incluir a narcotraficantes en el acuerdo puede ser "un error histórico". Incluso, agregó en sus declaraciones que narcos como Pablo Escobar estarían felices con la actual propuesta.