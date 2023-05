“Se someten a la paz o la fuerza pública las desarticulará”: mindefensa

El funcionario no atribuyó a un grupo en particular la acción terrorista, aunque, afirmó, "sabemos de la operancia del EMC y del ELN en la zona", y señaló que "aunque haya cese no significa la autorización de seguir perpetrando acciones delictivas y las Fuerzas Armadas tienen el deber de perseguirlos, nunca se ha dado una instrucción de suspender las acciones".

"Por prudencia se nos aconsejó no ir hoy a Tibú pero vamos a ir muy pronto. Repudiar como lo hemos hecho los asesinatos cometidos el día de ayer contra miembros de la Policía y contra la población civil, atentados de esta naturaleza que van directamente contra la ciudadanía y ni siquiera con el pretexto de tener un blanco dentro de las FF. MM. tienen ninguna justificación", dijo.

Por ello, expresó, "nos solidarizamos con las familias tanto de los policías como de la mujer muerta en el día de ayer".