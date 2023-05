Golpearon al hijo de Rodolfo Hernández en restaurante de Bucaramanga

En ese sentido, explicó que compartía el sentir de desazón con la persona que le expresaba su enojo: “Yo le dije que no había argumento para que lo dijera, que no era oportuno decirlo. Lo entendí. Sin embargo, el me agredió porque no sé. Y aquí está la consecuencia. Un golpe en la cara”.

Hernández perdió en la segunda vuelta presidencial tras obtener el 47 % de los escrutinios, acumulando más de 10 millones de votos, perdiendo con el actual mandatario, Gustavo Petro Urrego.

Ante el ataque, Hernández terminó expresando que “esta es Colombia, porque defiendo a mi papá con sus ideales y su filosofía. Y a Colombia le quiero decir que no. Él no vendió el país. Él hizo lo que pudo por el país. Hizo lo que puedo hacer, pero bueno, esos son los sentimientos de algunos de los colombianos y pues no importa”.