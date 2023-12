Zamora declaró ante la Procuraduría por caso de licitación de pasaportes

“Son reuniones que se están llevando a cabo en París. Me dieron los nombres de las personas. Yo tengo una información que no he corroborado, pero pondré en conocimiento a las autoridades. Para que se verifique. Son hechos graves donde corren ríos de millones de pesos por el proceso de licitación”, señaló Zamora en su momento.

Hasta ahora, la Procuraduría no ha revelado detalles de lo declarado por la exfuncionaria en sus instalaciones; no obstante, respecto a su primera declaración ante la Fiscalía se supo que, tras la diligencia “la fiscal a cargo del caso dispuso de varias actividades investigativas para verificar si alguna de las actuaciones relacionadas con la referida licitación constituye una conducta delictiva”.