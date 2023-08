Mark Ruffalo elogió a Gustavo Petro: “El liderazgo que la humanidad necesita”

Mark Ruffalo destacó en la red social la importancia de esta cumbre en favor de la selva y el liderazgo que Lula da Silva y Gustavo Petro han asumido en ese sentido. Sin embargo, reclamó al presidente de Brasil porque, según él, no se conocieron objetivos concretos para proteger la Amazonía.

“Eres uno de mis héroes, @LulaOficial, pero me rompe el corazón ver que la Declaración de Belém de #CúpuladaAmazônia no tiene metas concretas para proteger el bosque. La emergencia para proteger la Amazonía es una emergencia climática, y no tenemos tiempo que perder”, escribió el actor.