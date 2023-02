“No sé si me declaró insubsistente o me cambió”: María Isabel Urrutia a Petro

"No sé si me declaró insubsistente o el presidente me cambió", dijo Urrutia en diálogo con Hora 20 de Caracol.

Urrutia aseguró que encontró irregularidades en la contratación del Ministerio y que se dedicó a "limpiar" la entidad. Además, advirtió a la Contraloría sobre irregularidades y presuntos hechos de corrupción en 1.800 proyectos.

La expesista y medallista olímpica en Sídney 2000, se había visto en bastante controversia por el tema de los Juegos Panamericanos de Barranquilla, los cuales estaban programados para 2027. Esto debido a que ha existido bastante distancia entre los diálogos entre su gabinete y la Alcaldía de la ciudad.