Con un “¡mamola!”, el presidente de la República defiende la reforma laboral

Durante el lanzamiento de la estrategia de economía popular con el Sena, el presidente Gustavo Petro arremetió contra los críticos de la reforma laboral, que volvió a ser radicada ante el Congreso de la República.

Petro reprochó duramente a los opositores del proyecto por asegurar que con el articulado en mención crecería el desempleo.

“Qué no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día D tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde, como creemos nosotros, que termina, nos dicen”, dijo durante su intervención.

"Porque entonces, si se hace eso, echan a los trabajadores y se crece el desempleo. Mamola. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacaron esa teoría estrambótica? Eso no existe en el pensamiento económico", agregó.

De acuerdo con el jefe de Estado, los empleadores "lo que están haciendo es coger a la joven, a veces la señora, a trabajar hasta las 12 de la noche, como si no se cansara, sobreexplotándola. Lo que nosotros lo que estamos proponiendo es crecer la fuente de trabajo".

Tras hundirse en la legislatura pasada, el 24 de agosto la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó el proyecto de ley de reforma laboral, otras de las apuestas ambiciosas del Gobierno de Gustavo Petro.

Igual que en la pasada reforma, en esta, que consta de 92 artículos, nuevamente se establece que los trabajadores deberán ser contratados bajo la figura de contratación a término indefinido y solo en casos excepcionales se podrá optar por otros tipos de contratos.

Asimismo, dicta que el trabajo diurno irá desde las 06:00 de la mañana y las 07:00 de la noche, mientras que la jornada nocturna, de acuerdo al articulado, será en el período comprendido entre las 07:00 de la noche y las 06:00 de la mañana del día siguiente.