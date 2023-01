Las bases de la reforma a la salud causan diferencias

Cabe recordar que ayer miembros del Pacto Histórico se reunieron en la primera cumbre del bancada petrista en Paipa, Boyacá, en donde la ministra Carolina Corcho socializó parte del articulado.

“Por supuesto hay que hacer una reforma; nadie puede decir que la salud goza precisamente de buena salud. Hoy tenemos muchos problemas: barreras de acceso, EPS que se siguen quebrando, hospitales que no atienden en su debido tiempo, médicos que no les pagan bien su salario… es decir, uno no podría construir la narrativa de que todo está perfecto y no se necesita reforma. Claro que se necesita, la pregunta es cuál es la mejor reforma”, indicó Lizcano.

“Hay diferentes voces de diversidad dentro del gabinete”, agregó en diálogo con medios de comunicación presentes.

Según se conoció, el proyecto busca eliminar los dos regímenes (contributivo y subsidiado) y establece un único sistema universal “con los mismos servicios para todos y se establecerá un per cápita para todos los ciudadanos que se asignará regionalmente a los Consejos Regionales de Salud y a las Oficinas Regionales de la ADRES”, según reveló Pedro Santana, vocero de la comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.