La Ley del Montes | “Nos siguen matando…”

Para alcanzar la paz total, Petro necesita primero desescalar el lenguaje que utiliza contra quienes tienen diferencias políticas. No puede darle a sus opositores el tratamiento de enemigos y a los enemigos del Estado tratarlos como contradictores políticos. Su lenguaje ofensivo y hasta injurioso contra aquellos que no piensan como él, faculta a sus millones de seguidores en las redes sociales a descargar contra ellos su odio y resentimiento. Y ello se traduce en más violencia.

La generosidad con los enemigos del Estado no puede comprometer la soberanía nacional, ni la integridad territorial. No puede haber terrenos vedados para nuestra Fuerza Pública. El ministro de Defensa debe entender que ese principio fundamental de la Nación no se pacta, ni se negocia, con las organizaciones criminales. Y así también lo deben entender quienes porten las armas y los uniformes de la Patria. ¿Desde cuándo la presencia de nuestras tropas en cualquier lugar del territorio nacional es objeto de pactos con bandas criminales o grupos guerrilleros?