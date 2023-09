Polémica por baile erótico a la jueza Vivian Polanía en Palacio de Justicia

El video, que dura menos de un minuto y que fue publicado, y posteriormente borrado, por la misma jueza en sus redes sociales, ya habría llegado a manos del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, que emitieron una circular haciendo un llamado de atención en referencia al uso apropiado de los espacios públicos del Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander.

Polanía ya se manifestó sobre lo sucedido, en W Radio, asegurando que “están diciendo muchas mentiras, porque el chico nunca se desnudó, no era estríper, llegó con su delantal, no se repartieron cajas con el logo de la Rama Judicial, eran unos waffles. Estábamos entre personas adultas, yo no fui la que organizó el evento, yo no tenía conocimiento”.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó una investigación a la magistrada y a los funcionarios que se encontraban presente en la fiesta.