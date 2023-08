Colombiana murió tras ser golpeada por una ola en Australia

Así fue para la colombiana Katherine Sandoval quien, el pasado sábado, 29 de julio, perdió la vida al ser golpeada por una ola en las costas de Australia.

Katherine habló esa noche con su familia, no sabiendo que sería la última vez, y les comentó que iría con tres de sus amigos a la iglesia a dar un paseo por Cronulla.

“Ella nos dijo que iba a salir con los chicos de la Iglesia, que iban a ir a una playa, que no iba a tener señal. Que no nos preocupáramos si ella no nos hablaba, pues no tendría señal, y que ella nos avisaba cuando llegara”, relató Ángela.