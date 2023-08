“Estamos alejados”: Juan Manuel Cortés sobre su relación con Day Vásquez

“No sabía nada a profundidad. Me llevo sorpresa. Yo me solidarizo con ella, pero solo con el tema que salió a la luz pública, pero no entré en detalle. Soy creyente de Dios, no sirvo para criticar, era el pasado de ella, no podía señalar”, dijo el congresista a Caracol Radio.

Seguidamente confirmó, en diálogo con el medio, que él y Day Vásquez han estado distanciados por decisión de ella y que se encuentran atravesando una etapa difícil de la relación.

“Sí estamos alejados, en este momento estamos hablando, estábamos distanciados por una decisión que tomó ella de alejarse y, obviamente, es respetable”, contó.