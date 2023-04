Joven cordobesa se pagó sus estudios universitarios vendiendo obleas a $1000

Muchos la felicitaban no solo por haber conseguido el título, sino también por todo el trabajo que hizo al nunca rendirse para lograr su objetivo.

“Estoy muy agradecida con Dios y con mi familia por todo el apoyo que me han brindado en este camino. Siempre me he esforzado por ser una buena estudiante y sé que este es solo el comienzo de una gran carrera”, dijo la graduanda en una entrevista a Chicanoticias.