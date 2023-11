Joven de 17 años habría sido asesinado tras jugar con tabla ouija en Bogotá

Sin embargo, la mujer no volvió a saber de su hijo esa noche del 12 de abril, pues él no contestó sus llamadas. El joven tampoco se encontraba en la casa del compañero que había dicho, sino que terminó en la residencia de otro, y sin vida.

“Yo regresé a la casa a las ocho de la noche y él no estaba. Hacia las 11 de la noche lo llamé y no me contestó. Me quedé dormida y a las 4:30 a. m. me levanté con angustia porque todavía no había llegado a la casa; le empecé a marcar al celular y al tercer intento me contestaron del CTI y me aseguraron que ellos tenían el celular en su poder porque se encontraban en una casa en donde había pasado una emergencia e indicaron que los heridos fueron remitidos al hospital de Kennedy”, recordó la madre en diálogo con el citado medio.