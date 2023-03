Joven con foto de Cristiano en libreta militar podría enfrentar proceso penal

Por medio de redes sociales, un ciudadano denunció que le entregaron su tarjeta militar digital con una foto de Cristiano Ronaldo. El hecho, que muchos internautas consideraron absurdo, lo dio a conocer el joven David Godoy por medio de su cuenta de Twitter el pasado 14 de marzo.

Tras la denuncia, el Ejército Nacional se pronunció este jueves sobre el caso y Godoy podría enfrentar un proceso penal.

“Bien costoso que es tramitar la libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?”, expresó Godoy al compartir el documento con la imagen del astro portugués.