“Hay que dejar tanta estigmatización contra los ganaderos”: Lafaurie

Aseguró que él cree en las brigadas solidarias, no en las brigadas campesinas, y destacó los resultados positivos de las brigadas solidarias en algunas regiones del país y de la colaboración entre comunidades.

“A mí me parece que hay que dejar tanta estigmatización en Colombia. Ganadero no es igual a paramilitar. Los ganaderos son gente decente, cumplidora de la ley, esforzada en el trabajo, que son unos buenos ciudadanos. Que hay ganaderos que pueden ser narcotraficantes, sí; que hay ganaderos que pueden ser criminales, sí; como los hay también comerciantes, como los hay también en el sector financiero o en los medios de comunicación. También puede haber un delincuente, no cabe la menor duda. Entonces, yo sí creo que el principal muro que en Colombia tenemos que derribar es el de las prevenciones y el de las estigmatizaciones. El día que logremos superar eso, yo creo que Colombia eventualmente puede empezar a tener unos mejores escenarios a propósito de un gobierno que llama la concordia y que llama la paz”, sentenció.

Petro dio las polémicas declaraciones el pasado jueves: “Esa no es la Colombia que queremos, no es lo que intentaba hacer el grupo de soldados jóvenes sin saber ellos qué pasaba cuando se disfrazaron de miembros del ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias (de las antiguas Farc) en el sur de Córdoba. ¿Qué buscaban quienes dieron la orden?. El mensaje de estos hechos era para decirle a la sociedad en general: Uy, este gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos, hay que poner orden. El mensaje iba directo hacia un grupo social específico: los hacendados de Córdoba. El mensaje iba para ellos, porque antes les habían mandado una carta por ahí, diciendo que organizaran las brigadas, porque no se podía dejar que organizaran el campesinado. Los que dieron la orden de los hechos de ayer es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares. Es decir, a que repitamos esta historia. Yo les digo -dijo el jefe del Estado-, no deben ser estúpidos en eso”.