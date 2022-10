Lafaurie rechaza críticas a acuerdo con el Gobierno

Dice además que se escucharon "narrativas de los 'odiadores' de oficio, para quienes la tierra de los 600 mil ganaderos, pequeños, medianos y grandes, proviene del despojo y, en consecuencia, no hay que comprársela, hay que quitársela, y punto".

No obstante, reivindicó el presidente del gremio ganadero que "la recuperación del campo y el sueño de convertir a Colombia en potencia agroalimentaria no es populismo barato, es un reto posible a partir de evidentes ventajas comparativas; un reto que no es de izquierda ni de derecha".