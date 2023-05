La guerrilla utiliza la lógica del terror para someter al Estado: Lafaurie

Lafaurie expresó que se debe salir de esa lógica del terror para poder lograr resultados significativos y avanzar en las negociaciones.

“Hay un dicho que dice ‘Hechos son razones y no buenas intenciones’, entonces lo que tiene que haber es salirnos de esa lógica del terror, y si eso permanece yo la verdad no creo que la sociedad colombiana sea capaz de asimilar un proceso que, como este, viene de un proceso que creo que fue fallido como el de las Farc, que fue una negociación que no le permitió a Colombia tener unos escenarios de paz como los que se prometió durante seis años”, sostuvo el presidente de Fedegán.