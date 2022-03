Duque destaca cumbre de la OCDE sobre equidad y sostenibilidad

En el evento participan ministros, embajadores y expertos de los 38 países miembros de la organización y de nueve organizaciones multilaterales.

“Los ponentes principales son Kate Behncken, vicepresidenta de Microsoft Philanthropies; Linda Darling-Hammond, profesora de la Graduate School in Education de la Universidad de Stanford (EE.UU.); Keishia Thorpe, ganadora del Global Teacher Prize 2021 de la Varkey Foundation; y el economista James Heckman, ganador del Premio Nobel, profesor de Economía de la Universidad de Chicago y director del Center for the Economics of Human Development, un centro de investigación dedicado a la investigación empírica rigurosa de las bases económicas de la desigualdad durante el ciclo de vida. La primera dama de la nación, María Juliana Ruiz Sandoval, también participará en la Cumbre”, se lee.