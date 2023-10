Duque arremete nuevamente contra Petro por posturas sobre gobierno de Israel

Petro, por su parte, había trinado en extenso previamente: "Van 1.030 niños y niñas asesinados en Palestina. La barbarie. Cada 15 minutos asesinan un niño en la tierra donde surgió una religión basada en el amor. En Colombia mataron 350 niños bombardeados en este siglo y asesinaron 6.402 jóvenes sin armas en apenas unos años. Muchos de los que hoy se consideran miembros de esa religión del amor ya no defienden los niños en peligro sino el Herodes desencadenado. Me han acusado de ser antisemita y de apoyar a Hamás. Ignorantes. No puedo defender una organización que sostiene la fusión entre religión y Estado porque eso lo combatimos en nuestro propio país, y porque la visión de los que se creen pueblo elegido y raza superior lleva a la masacre de los demás pueblos".