La injusticia es la base de la violencia: Petro

"La injusticia es la base de la violencia, igual que se dice que la paz es justicia en el sentido más amplio de la palabra", señaló el jefe de Estado, agregando que "en estos ocho meses recorriendo zonas de conflicto he visto que son las mismas zonas y que los actores de la violencia se van sucediendo, sin que nunca las ocupe el Estado: son territorios sin Estado, es decir sin sociedad, no porque no haya gente sino porque pierden la articulación que les permite ser sociedad y terminan siendo los dueños del territorio este tipo de organismos violentos, y uno de los retos de la paz total es cómo ocupar estos territorios".