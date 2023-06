“No va a pasar lo de Pedro Castillo, esta manifestación lo ratifica”: Petro

Seguidamente, advirtió a la oposición que "si se atreven, y no importa qué me pase, a destruir el gobierno popular, el pueblo volverá a poner el gobierno popular en el sitio del poder".

Petro sostuvo, además, que en "chuzadas" a su campaña no se encontraron irregularidades: "tienen un presidente honesto y les da rabia; tienen un presidente que no se deja chantajear, un presidente que no se orina en los pantalones si el más rico de Colombia lo invita a almorzar".

Asimismo, se refirió sobre la visita que hará a Cuba este jueves 8 de junio. "Mañana voy a Cuba y voy a algo que puede ser muy importante para la historia de Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país", afirmó el presidente Petro ante simpatizantes que salieron a movilizarse.